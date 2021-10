Desagrada la regulación de ´vehículos chocolates´

La regularización de autos chocolate sería un golpe bajo para el mercado nacional de vehículos, dijo Gerardo San Román, director de JATO Dynamics en Latinoamérica.

"Como imagen y mensaje hacia el mercado doméstico considero que es un golpe bajo, no debería por ninguna razón legalizarse algo que no es legal, no se deberían permitir situaciones que van en detrimento del mercado interno que está luchando genuinamente por mantenerse, por salir adelante y donde muchas personas dependen", afirmó San Román.