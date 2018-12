Desafortunado y polarizante discurso de AMLO: Coparmex

Ciudad de México

El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su toma de protesta es desafortunado, maniqueo, polarizante que mantiene un tono como si fuera candidato, al no generar tranquilidad y mostrar una carga ideológica retrógrada, consideró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

Al referirse a la parte negativa del discurso dijo: "hemos escuchado el mensaje de toma de posesión del Presidente, es un mensaje que tiene un saldo claramente negativo, escuchamos expresiones polarizantes y maniqueas, cargadas de ideología retrógrada. Preocupa la forma en que se descartan reformas hechas en el país en el ámbito energético y en el educativo", dijo el líder patronal en entrevista.

Mientras que consideró como positivo que el mandatario de México prometió que no habrá reelección, que respetará la autonomía del Banco de México y su compromiso de no incurrir en endeudamientos de la Hacienda pública y no incrementar los impuestos en términos reales.

Si bien el Presidente de la República dijo que es hombre de palabra y manifestó que las inversiones nacionales y extranjeras estarían seguras, esa afirmación debe acompañarse de acciones, de lo contrario quedan en el vacío.