Desafío al 2020 y esperanza ante la llegada del 2021, entre las fotos de la semana

Las jornadas de vacunación a personal de salud, las manifestaciones de médicos que denuncian el mal reparto de vacunas y bonos, la desorganización de hospitales que provocó filas de más de diez horas de galenos y enfermeras a la espera de ser inmunizados, pero también la distribución gratuita de oxígeno para pacientes Covid-19, la visita a templos para agradecer a San Judas Tadeo y a la Guadalupana, la compra de amuletos y herbolaria para el mal de amor o la buena suerte, esculturas histórica mutiladas y el comercio descontrolado en Tepito, marcaron la última semana del año.

Los fotoperiodistas de EL UNIVERSAL registraron los últimos días del 2020 y la entrada al 2021 en la Ciudad de México, una urbe que sigue su vida aún con semáforo rojo, y de sus habitantes que despidieron un año marcado por el Covid-19, pero también anhelantes de iniciar el nuevo ciclo armados de buenas vibras o de compras en Tepito, en arrollo humano que se atisba desde el cruce de Eje 1 Norte y Circunvalación.



Dan gracias por la vida en la Basílica de Guadalupe, de Berenice Fregoso. 27 de diciembre

A pesar del semáforo rojo y de las medidas de seguridad y vallas que rodean el templo, los feligreses no dejan de acudir a dar gracias por la vida o a rogar por la salud o para agradecer la llegada de un nuevo ser ante la Virgen de Guadalupe. Entre los centenares de devotos que acudieron el último domingo del año a la Basílica de Guadalupe, estuvo la familia Cerón quien decidió presentarle a la Guadalupe a su segundo hijo, Tadeo. Los cuatro integrantes de la familia, llegaron con el recién nacido en brazos para dar gracias por el reciente nacimiento. Ante la imagen de la Virgen del Tepeyac, la familia y otros fieles se postraron, encendieron veladoras y oraron en silencio, algunos de rodillas y otros de pie con la cabeza inclinada pero siempre guardando la sana distancia y portando su cubrebocas.

Una selfie para el recuerdo al recibir la vacuna, de Carlos Mejía. 30 de diciembre

No sé si era doctor o enfermero o qué, pero me llamó la atención que cuando le estaban poniendo la vacuna, este hombre estaba ahí tomándose la foto para presumir en redes sociales o para el recuerdo o para constatar que ya se vacunó. De hecho varios se tomaron la selfie o le pedían al compañero que estaba detrás de ellos en la fila que les hicieran una foto; les daban su celular para que les hicieran la foto, muchos hicieron eso. Sobre todo lo vi ahí en Naucalpan, Estado de México, durante la quinta jornada de vacunación contra el Covid-19 a personal médico y militar en el sexto grupo de morteros de la Sedena, como que en las anteriores jornadas estaban como más enfocados en la aplicación de la vacuna que en tomarse la foto.

Entre vallas, llegan ante San Judas, de Berenice Fregoso. 28 de diciembre

Justo cuando se comienzan a amontonar los feligreses a las afueras del templo de San Hipólito para venerar a San Judas Tadeo, como es tradición cada día 28 de mes, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a desalojar a los creyentes y comenzaron a instalar vallas de seguridad para evitar aglomeraciones pues la Ciudad de México se encuentra en semáforo rojo de esta emergencia sanitaria. La molestia de los asistentes fue evidente y cuestionaron a las autoridades que cerraran el paso al templo, aun cuando el operativo fue realizado para evitar la concentración de fieles y la propagación del Covid-19; los devotos se tuvieron que retirar con sus figuras de bulto e imágenes del santo patrono que los reúne cada 28 de mes, y este último 28 del año y pese a las restricciones sanitarias acudieron al templo religioso.

Entre tatuajes e inmunizaciones para el cuerpo, de Carlos Mejía. 27 de diciembre

Cuando acudí a la segunda jornada de vacunación contra el Covid-19 a personal médico y militar en el 81 Batallón militar, en Tlalpan, me atrajo mucho esta chica enfermera que con sus tatuajes aplicaba las vacunas y eso es lo que quise capturar. Además en ese momento, todavía, se podían hacer tomas cerradas de la vacuna o del frasquito, ya luego dijeron que no porque tienen miedo de que las vayan a piratear, pero mientras sí pudimos hacer ese tipo de tomas cerradas de la vacunación a médicos militares, médicos del IMSS y del ISSSTE, que luego de la vacuna los mandaban a un área de observación y luego los llevan en camiones a su lugar de trabajo en una operación organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tepito rumbo al Día de Reyes, una zona sin control, de Juan Boites. 26 de diciembre

Apenas pasó la Navidad y en Tepito los comerciantes sacaron los juguetes y demás productos para el Día de Reyes sin que importe que en la Ciudad de México estamos en semáforo rojo.

No hay nada de control, esto de que en el Centro o en la Zona Rosa están muy estrictos con los comercios y han tenido que cerrar, y que hay operativos donde solo puede circular por una sola calle, pues aquí, justo en el cruce de Circunvalación y Eje 1 Norte el comercio está desbordado.

Justo en ese cruce hay un puente peatonal, llegué y me trepé y esa es la imagen donde se ve cómo los comerciantes y los compradores cierran el Eje 1 Norte por las compras y por todo; es como ir a vacacionar, todo el día está igual lleno. La foto no permite ver los detalles pero hay gente sin cubrebocas, con cubrebocas, con caretas y sin caretas, estornudando, los cargadores escupiendo; o sea, realmente está ahí como descontrolado, y no pasa nada, la policía no es suficiente. Está el operativo de seguridad pero sólo de seguridad, los policías están rebasados, imagínate que alguien les diga que no pueden vender, pues no, es una zona sin control. Es una imagen recurrente y ahora con el día de Reyes seguro va a estar peor o por lo menos igual, me iré a dar otra vuelta.

Personal médico hace diez horas de penitencia para recibir vacuna, Armando Martínez Argüelles. 30 de diciembre.

Cuando llegué a las instalaciones del hospital militar de zona El Vergel, ubicado en Periférico Oriente, la aglomeración de personal de la salud ya era mucha, era un desorden total y al entrevistarme con algunos médicos me comentaron que tenían hasta 10 horas formados ahí sin que les hicieran el protocolo para la vacunación; dijeron que la organización por parte del gobierno federal y local no era el óptimo, según esto los hospitales de las zonas debieron haber enviado las listas del personal que está atendiendo la emergencia del Covid-19, pero no fue así; en el caso del hospital Belisario Domínguez que se encuentra en la zona de Tláhuac el director solamente les dijo que se acercaran al hospital militar de El Vergel porque ahí los iban a vacunar, toda la mañana fue un caos, no había sana distancia, la aglomeración era mucha, y además la larga fila era de gente que atiende Covid, es decir que todos, todos, todos han tenido contacto con pacientes Covid, era una zona de riesgo por la falta de distanciamiento social, porque no había medidas de protección, incluso algunos a pesar de que eran médicos no llevaban cubrebocas.