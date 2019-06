Desafían ley ambiental. Proliferan basureros clandestinos

El Mañana / Staff.- Ante la falta de aplicación de sanciones y vigilancia ambiental, vecinos irresponsables de diversas colonias, principalmente de la periferia, han convertido los terrenos baldíos en basureros clandestinos generando además graves focos de contaminación en el entorno ecológico.

En un recorrido, EL MAÑANA constató que esta problemática se agrava en las colonias Los Fresnos, Balcones de Alcalá, Bugambilias, y otros sectores donde los lotes abandonados son usados como vertederos de desechos y residuos.

Aprovechando la falta de aplicación de controles ambientales establecidos en la ciudad, que contemplan sanciones económicas hasta de 8 mil pesos, los vecinos tiran la basura en los terrenos que se encuentran baldíos, aprovechando para arrojar escombro, llantas, ramas secas y la basura en general, provocando altos riesgos de infección para las propias familias.

No obstante, las autoridades tienen un programa donde ciudadanos pueden denunciar y hay sanciones para los que no cumplan, pero este grave problema de irresponsabilidad ciudadana no ha podido ser resuelto.

De acuerdo al Bando de Policía y Buen Gobierno y de acuerdo al tipo de contaminación y que varían dependiendo desde los 226 pesos, 500 pesos, mil 500, 2 mil hasta llegar a los 8 mil.

Se castiga desde arrojar o verter en la vía pública, arrojar en los sistemas de agua de las fuentes públicas o sitios públicos, quemar basura, llantas, plásticos o similares, provocar incendios o pastizales, tirar basura en canales o drenes, entre otros más.

Pese a que la ley señala las sanciones, los vecinos siguen aprovechando para tirar la basura en lugares o terrenos que no tienen construcciones.

ESCOMBRO. Los basureros clandestinos se convierten en focos de infección.

