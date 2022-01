Desafían alerta roja; desacatan protocolos

Sin embargo, hay quienes tal vez envalentonados porque no han contraído aún el padecimiento que ha cobrado en esta fronteriza ciudad más de 1,450 muertes desde que inició la pandemia, siguen firmes en no acatar las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud del estado por cuanto a no bajar la guardia y seguir con las medidas preventivas y sanitarias que demandan las circunstancias.

Por su parte la secretaria de Salud en la entidad, Gloria de Jesús Molina Gamboa ha hecho reiterados llamados a la comunidad tamaulipeca para que cuide su salud y la de sus familias manteniendo vigentes las medidas sanitarias como son el uso de cubre bocas, lavado de manos frecuente con agua y jabón, la sana distancia y mantenerse en sus domicilios el mayor tiempo que sea posible y salir únicamente a asuntos esenciales.