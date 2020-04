Desafían al coronavirus y la Policía los sanciona

Los residentes de esta ciudad siguen desafiando al coronavirus y a las autoridades, al salir a las calles sin utilizar un cubrebocas que los protega del mortal virus, el ya mostró que no muestra respeto a las edades de las personas y ni a las mascotas. Y las autoridades están haciendo respetar la ley, para beneficio de la salud de esas personas inconcientes que retan al virus. Por tal motivo, la policía sigue en pie de lucha contra el COVID 19 aplicando multas a quienes desobedecen la orden de emergencia de la Ciudad de Laredo y no utilizar cubrebocas. El lunes dieron 17 infracciones por diferentes violaciones, la principal es por no utilizar cubrebocas.