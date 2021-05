Serigne Mbaye no quiere sólo combatir lo que describe como "racismo estructural" contra los inmigrantes africanos, sino también desafiar una historia de falta de representación de la comunidad negra y otras personas de color en la política española.

"Ahí es donde empieza toda la discriminación", dijo el candidato, de 45 años, a The Associated Press.

Noticia Relacionada Desafía tradición española

El hombre al que conoció en el bote, Mame Mbaye -con el que no tenía parentesco- no consiguió un empleo legal y un permiso de residencia, y en 2018 murió de un ataque al corazón cuando huía de una operación policial contra vendedores ambulantes.

Después de eso, Serigne Mbaye, que en esa época representaba a un grupo de vendedores conocidos como "manteros", en su mayoría africanos negros, se convirtió en una de las voces más destacadas contra la Ley española de extranjería.

La norma, afirma, relega a los migrantes que llegan de forma ilegal a la economía sumergida. La ley también pena con condenas de prisión delitos menores, lo que les crea unos antecedentes penales que minan sus opciones de conseguir un permiso de residencia.

"Siempre me viene esta imagen de estar en la misma patera, por la noche", comentó Serigne Mbaye, que ahora es ciudadano español. "Siempre se me queda esta imagen y la rabia que me da que yo todavía estoy vivo y ha muerto de esta manera y por estas circunstancias (...), que todo esto lo ha generado la Ley de Extranjería, que es lo que nos condena, es lo que nos castiga".

"Es como un círculo vicioso", añadió. "Hay gente que lleva aquí más de 20 años sin poder regularizar todavía".

Mbaye se presenta en la lista del partido antiausteridad Unidas Podemos, socio minoritario en el gobierno nacional liderado por socialistas.