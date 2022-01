Desafía juez mandato de vacunar a la milicia

La orden judicial es un nuevo desafío a la decisión del secretario de Defensa Lloyd Austin de hacer que las vacunas sean obligatorias para todos los miembros de las fuerzas armadas. El requisito de vacunación permite exenciones por motivos religiosos y de otra índole, pero hasta ahora no se ha concedido ninguna de las miles de solicitudes de exenciones religiosas.

No hubo indicios de que la orden afectaría a los miembros del servicio más allá de los 35 marineros que demandaron a Austin y a la Marina. El Pentágono no tuvo una respuesta inmediata a una solicitud de comentarios.

Más del 90% de los militares han sido completamente vacunados contra COVID-19, incluido al menos el 98,5% de los miembros activos y de reserva de la Armada. Austin afirma que las vacunas son un requisito médico válido y necesario para proteger a los miembros del servicio y sus familias y garantizar la preparación para el combate de la fuerza.

En su decisión del lunes, el juez federal de distrito Reed O´Connor escribió que el proceso de la Marina para considerar la solicitud de un marinero de una exención religiosa es defectuoso y equivale a "teatro".

O´Connor, quien fue designado por el presidente George W. Bush, escribió que el grupo de 35 marineros que demandaron al gobierno en noviembre y solicitaron una orden judicial preliminar contra la Marina tienen derecho por motivos religiosos y de la Primera Enmienda a rechazar la orden de vacunación.

"Los miembros del servicio de la Marina en este caso buscan reivindicar las mismas libertades por las que han sacrificado tanto para proteger", escribió O´Connor. "La pandemia de COVID-19 no otorga al gobierno ninguna licencia para derogar esas libertades. No hay ninguna excepción COVID-19 a la Primera Enmienda. No hay exclusión militar de nuestra Constitución ".

La orden judicial de O´Connor fue informada por primera vez por The Washington Post.

Sin comentar sobre el caso en Texas, el portavoz del Pentágono, John Kirby, defendió el mes pasado la validez de los procesos del servicio militar para considerar exenciones religiosas.

"Cada exención solicitada por motivos religiosos es evaluada por un capellán, por una cadena de mando, por expertos médicos y se le da mucha reflexión, y todas se deciden caso por caso individualmente", dijo el 21 de diciembre.

En su decisión a favor de la medida cautelar solicitada por los 35 marineros de la Armada, O´Connor escribió que se oponían a ser vacunados por cuatro motivos: "oposición al aborto y el uso de líneas celulares fetales abortadas en el desarrollo de la vacuna; creencia de que modificar el propio cuerpo es una afrenta al Creador; instrucción divina de no recibir la vacuna y oposición a inyectar pequeñas cantidades de células animales en el cuerpo ".

"Las creencias de los demandantes sobre la vacuna son indiscutiblemente sinceras y no es el papel de este tribunal determinar su veracidad o exactitud", escribió el juez.

Los marineros que demandaron son miembros del Comando de Guerra Especial Naval, incluidos los SEAL. La demanda fue presentada por First Liberty Institute, una organización sin fines de lucro que se enfoca en defender la libertad religiosa.

En las primeras etapas de la pandemia, la Armada luchó con un brote de COVID-19 particularmente crítico. Cientos de marineros a bordo del portaaviones USS Theodore Roosevelt se infectaron a partir de finales de marzo mientras estaban en un despliegue en Vietnam y en otras partes de Asia. El barco fue puesto fuera de servicio en Guam, su comandante en jefe fue relevado de sus funciones y la crisis provocó la dimisión del secretario interino de la Marina, Thomas Modly.