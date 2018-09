Desactivan 221 planes de servicio de electricidad

San Antonio, Tx.- La Comisión de Servicios Públicos de Texas, la dependencia a cargo de regular la electricidad, las telecomunicaciones, el agua y alcantarillado del estado, decidió tomar medidas enérgicas contra los proveedores de electricidad que distinguen entre sus usuarios y no ofrecen todos sus planes de servicio a los hispanoparlantes.

La comisión desactivo este lunes 221 planes de electricidad que ofrecían 18 proveedores minoristas, después de advertir a los vendedores de electricidad la semana pasada que esto ocurriría si los proveedores no ofrecían las mismas ofertas en inglés y español.

La presidenta de la comisión, DeAnn Walker, notificó a los proveedores minoristas de electricidad que la comisión retiraría sus ofertas del sitio de internet "Power to Choose" antes de las 08:00 horas del lunes, si esos mismos planes no estaban disponibles en la versión en español del sitio web, "Poder de Escoger".

Un total de 221 planes que se ofrecían en inglés, pero no en español, fueron desactivados.

Walker criticó el hecho de que de que de los 57 proveedores de electricidad en la versión en inglés de Power to Choose, solo 23 proveedores ofrecieron planes en el sitio en español.

"No estoy contenta con eso en absoluto", dijo Walker, durante la reunión de la comisión. "No van a tener uno en inglés y no en español", dijo.

El sitio de internet "Power to Choose", administrado por el estado, es la manera en que millones de consumidores compran sus planes de servicio de electricidad en el mercado desregulado que cubre el 85 por ciento de Texas, incluidos Houston y Dallas.

Los planes de electricidad anunciados en el sitio se encuentran entre los más baratos disponibles, dicen los defensores de los consumidores. Al no incluirlos en ambos sitios web, los hispanohablantes están en desventaja.

El portavoz de la Comisión, Andrew Barlow, dijo que los 221 planes de electricidad no se eliminaron por completo del sitio web. Se pueden reactivar, señaló, si los proveedores enumeran sus ofertas en ambos sitios de internet.

En Texas, hay 117 proveedores minoristas de electricidad que ofrecen más de 900 planes de servicio al cliente.