Desacatan tianguistas indicación de Coepris

Valle Hermoso, Tam.- Tianguistas de esta localidad han desacatado las indicaciones de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), de trabajar al 25 por ciento pero con medidas de prevención ante la contingencia sanitaria.

Ayer se pudo ver como la barda de la escuela primaria "Club 20 – 30", se mantenía llena de tianguistas y no solo eso, decenas de clientes que llegaban y salían sin cubrebocas y sin tomar distancia.

Cosme García de León, titular de la Coepris, dijo que para poder pasar en esta ciudad a la segunda fase, es necesario que sigamos las recomendaciones y exhortos que se han estado realizando.

"No podemos llegar y recogerles toda la mercancía, ya les hemos hecho muchas veces el llamado, las personas no quieren entender", dijo preocupado porque en nuestra localidad ya no sigan en aumento los casos de Covid-19.

En la escuela mencionada, es uno de los lugares en donde cada fin de semana, las personas se instalan a vender productos de segunda mano, pero hay muchos otros puntos similares en donde también se reúnen las personas sin ningún tipo de precaución.