Desacatan ´no circula´

El programa Hoy No Circula no se aplica por parte de los ciudadanos y cada vez es mayor el flujo vehicular en la ciudad. Las primeras semanas -al inicio del cierre- de las actividades no esenciales, el flujo bajó en forma considerable. Actualmente conforme pasan las semanas es mayor la cantidad de automóviles particulares que circulan por la ciudad. La mayoría no acata el Hoy No Circula y pese a que la terminación de su placa no debe circular tal día, como quiera salen, aunque no realicen actividades no esenciales. Para los que tienen trabajo no esencial, con solo mostrar su tarjeta del trabajo, será suficiente para que la autoridad no llame la atención.