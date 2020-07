Desacatan conductores el programa ´Hoy no circula´

Desde que se implementó la medida ´Hoy No Circula´ en Reynosa, a fin de que se baje la movilidad y los contagios de Covid-19, la realidad es que no se aplica y la mayoría circulan normalmente.

La medida se lleva en diferentes municipios y es tanto para las unidades nacionales y extranjeras, cada día es diferente la terminación.

Pero pese al llamado de las autoridades, de que todos los días se publica en redes sociales que día toca, lo cierto es que muy pocos hacen caso.

Las autoridades no hacen operativos y no se sanciona tampoco a los que no acatan, por lo que los automovilistas circulan, no importando que ese día no les toque.

Hay tráfico en la ciudad y se puede constatar en las principales avenidas y bulevares de Reynosa, pese a que los menores no acuden a la escuela y hay varias actividades suspendidas.

El objetivo de las autoridades es que se circule solamente para lo esencial, para ir al médico, para trabajar o comprar alimentos, aunque si ha bajado la movilidad, la mayoría de los automovilistas no acatan la medida del Hoy No circula.