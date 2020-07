Desabasto en medicinas por automedicarse, alertan

La comisión especial contra el Covid-19, de la Mesa de Seguridad y Justicia (MSJ) de Reynosa hizo un llamado a la población para no automedicarse, adquirir falsas recetas o creer en tratamientos a base de plantas o tés, a fin de eliminar el nuevo coronavirus.

Al reconocer que en farmacias locales ya se ha registrado escasez de fármacos como la "Azitromicina", "Oseltamivir" e "Ivermectrina" que no tienen ninguna relación con el Covid-19 y que además provocan ataques cardiacos o derrames, así como un incremento en la cantidad de los que optan por medicina alternativa.

El doctor José Gabriel Rosales, integrante de la comisión, explicó: "Sabemos que la gente está acudiendo a las farmacias a comprar medicamentos que nada tienen que ver con el coronavirus, hay unos que son para el paludismo y que está agotado, tenemos casos de quienes han fallecido por ataques cardiacos derivado de los fármacos y no del virus, es algo grave, en lo que debemos hacer énfasis".

El fenómeno se ha agravado ante lo difícil que es obtener atención médica en las clínicas públicas especializadas en Covid.19, ya que los que cuentan con solvencia económica optan por dirigirse a hospitales privados, mientras que el resto, se dirige a una farmacia cercana y así, adquirir un tratamiento.

Por lo que el represente de la agrupación, Juan José Villareal Rosado, insistió: "El mejor tratamiento contra el coronavirus es que la gente permanezca en casa, ya que por más camas y por más ventiladores que existan, va a llegar un momento en el que nos faltará recurso humano, ambulancias, insumos, por eso hacemos un llamado a la gente, se los pedimos por favor".

Sus mensajes fueron respaldados por representantes de cámaras de comercio, así como directivos de diversos hospitales, quienes coincidieron en la importancia de no automedicarse.

Además reconocieron que al registrarse escasez, los pacientes que siguen un tratamiento bajo supervisión médica se ven perjudicados. "De nada sirve que se tomen el té, que vayan y se terminen todo el medicamento, si siguen saliendo, si no toman precauciones, es momento de actuar, tenemos que unirnos, morir por coronavirus es algo terrible, enfermarse es gravísimo", puntualizó Rosales.

Recurren a redes sociales, conocidos o amigos para remedios

Ante el alza de casos de Covid-19 y que cada vez hay personas conocidas, amigos familiares con la enfermedad, en las redes sociales se ha desatado la búsqueda de ciertos medicamentos para prevenir el nuevo virus dejando a los pacientes que si la requieren sin su tratamiento.





En diversos grupos en redes sociales buscan: azitromicina, cefizina, oseltamivir, entre otros medicamentos.





La situación es la misma en Reynosa y Río Bravo, donde enfermos que si la quieren ya no encuentran sus medicamentos.





"No hay paracetamol, no hay vitamina C, azitromocina, medicamentos que están recetando para pacientes con Covid y lo que vea es que la gente lo compra y más de lo que necesita y se están llevando de más y los que si la necesitan no encuentran", expresaron a través de diferentes mensajes en las redes sociales.





Cada vez hay más personas buscando medicamentos y tanques de oxígeno ante el alza de casos.





Primero fueron el papel sanitario, gel antibacterial y cubre bocas, además de ciertos productos como huevo y algunos otros alimentos, pero ahora la búsqueda es de medicinas y oxígeno en farmacias y en redes sociales.