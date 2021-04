Desabasto de medicamentos, la catástrofe que viene

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El desabasto de medicamentos en el sistema público de salud se agravará en los próximos meses a consecuencia de deficiencias en la planeación y en la ejecución de la primera compra consolidada de medicamentos e insumos médicos realizada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

El Insabi no previó que la mayor parte de los medicamentos comprados para 2021 no llegarán a las instituciones de salud sino hasta el próximo junio, y no tiene claridad sobre dónde las almacenará ni cómo las transportará; por si fuera poco, la institución deja la responsabilidad a los hospitales e institutos: los instruyó a que, por lo pronto, consigan sus propios medicamentos y que participen con sus recursos en el tema logístico.