Desabasto de gas no tiene fecha de solución, puede extenderse hasta el 23 de febrero: especialistas

El desabasto de gas natural que afecta especialmente a la industria aún no tiene una fecha de solución, porque está ligado a la situación climatológica y a las decisiones del gobierno de Texas, con la posibilidad de que se extienda hasta el 23 de febrero próximo, expusieron especialistas de empresas del sector energético.

Comentaron que esto puede impactar en los precios de generación de energía eléctrica y los costos de producción de las empresas, que se pueden transferir al consumidor.

"Aún sigue la situación de fuerza mayor", dijo la vicepresidenta comercial de Engie Mexico, Ana Laura Ludlow, además aseguró que "no hay una certeza de qué volumen estará fluyendo, estamos dependiendo de la comunicación diaria de transportistas y distribuidores".

"La situación puede cambiar todos los días y finalmente tendremos que esperar que termine la vigencia de ese decreto. Sin embargo, hay otro actor importante, el Railroad Commision of Texas que están considerando que estas condiciones (climatológicas) pudieran persistir hasta el 23 de febrero", destacó.

Por ello, mencionó, hay que tener listos planes de contingencia para atender emergencias como la que actualmente se vive, en la que se consideren costos beneficios.

Hay mucha incertidumbre en torno al tema, dijo el director de inteligencia de negocios de Enestas, Carlos Boone, "dependemos altamente del gas que traemos de Estados Unidos y no podemos sustituir ese gas importado con la producción local ni con las medidas del gobierno, son buenas, ¿son suficientes? Realmente no".

Agregó que hay muchas variables a resolver que tienen que ver con el clima, con las decisiones del gobernador de Texas, Greg Abbott, de interrumpir las exportaciones de gas, "esto nos pone en situación muy compleja".

"Algo que yo veo complejo es que seguimos en medio de una pandemia se va a dar prioridad al gas que viene, se le tiene que dar prioridad a servicios básicos, hospitales y casas habitación y esto toma una relevancia compleja", comentó.

El punto actual es que los yacimientos y los ductos están congelados. "Se va a restablecer conforme la temperatura vaya subiendo, porque se pueda sacar el gas, porque el gas está ahí pero no lo podemos traer, la infraestructura está congelada", consideró.

Ante la posibilidad de que esto vuelva a suceder, dijo, "hay que repensar medidas de contingencia", porque "esto va a volver a suceder, no es algo que no se pueda ver en los próximos 10 años".

Por ello consideró necesario "estar preparados y repensar qué podemos hacer un vínculo gobierno e iniciativa privada para hacer proyectos conjuntos para poder afrontar estos problemas en un futuro".

La Jefa de industria de Engie México, María Elena Sierra, comentó que se pueden esperar "que sigan esos cortes programados por eso estén atentos a los comunicados de Cenace, Cenagas, CFE, para conocer cómo va a estar esa programación de cortes y poder programarlos conforme a la producción".

Recordó que ante el hecho de que la causa o el origen de la situación es la condición climatológica extrema, "la primera reflexión que haría repensar de manera general las matrices energética de dónde obtenemos todos nuestra fuente de generación eléctrica", como tener menores impactos, utilizar fuentes más limpias, considerando que "tenemos que seguir viviendo con combustibles fósiles, los necesitamos, es importante hacer análisis en cada país".

Las alzas de precios pueden impactar precios, dijo Sierra y añadió "el costo se puede ver reflejado por oferta demanda, lo que generamos con gas, si el gas es caro, la electricidad es inmediata, aunque no puede reflejarse de manera inmediata".

El director de relaciones institucionales y de gobierno de Enestas, Juan Eduardo Balboa, dijo que "esto fue algo extraordinario, pero puede volver a pasar, por eso la recomendación es conozcan, entiendan y sigan con el gas natural".

Comentó que si bien ya se restableció el tema de energía eléctrica, eso no sucedió con el gas natural. "No podemos contestar si va a haber más cortes o no, todo depende del balance de la matriz, del clima y de extender los ciclos combinados".