Derrumbes complican rescate tras terremoto en Indonesia

La cifra de muertos en el terremoto que sacudió la isla indonesia de Lombok este domingo no para de crecer y ya roza el centenar, todos ellos de nacionalidad indonesia, mientras que se han localizado más de 200 heridos.

Las tareas de los rescatistas en el norte de la isla, el área más afectada por el terremoto de 6,9 grados en la escala de Richter, se centran ahora en intentar encontrar supervivientes entre los escombros, mientras miles de visitantes extranjeros se encuentran en lista de espera para abandonar este destino turístico.

Se espera que la cifra de 98 víctimas mortales siga subiendo, según ha admitido el portavoz de la Agencia de Gestión de Desastres indonesia, Sutopo Purwo Nugroho. Los equipos de rescate tratan de llegar a las aldeas más remotas en las áreas montañosas en torno al Rinjani, el majestuoso volcán —el segundo más alto de Indonesia— que domina la silueta de la isla.

Esas localidades ya se habían visto sacudidas por el seísmo del 29 de julio, una semana antes y de 6,4 grados. Pero el auxilio se ve dificultado por la falta de electricidad, tres puentes derrumbados, líneas de comunicación caídas y deslizamientos de tierra. Según los datos oficiales, cerca de 13.000 viviendas se han derrumbado o han sufrido serios daños y 20.000 personas han quedado desplazadas.

Parte de los trabajos se concentraban este lunes en intentar encontrar supervivientes bajo los restos de la mezquita de Lading-lading, en el cabo Tanjung en el norte de la isla. El edificio se derrumbó por completo y para levantar su pesada cúpula hacía falta maquinaria especial, apuntaba Sutopo en su cuenta de Twitter. Según la Agencia de Búsqueda y Rescate indonesia, dos personas han podido ser rescatadas entre los escombros, y se trabajaba para liberar a una tercera.

Muchas de las heridas y muertes en la isla se produjeron, según la Agencia de Gestión de Desastres, entre fieles que habían acudido a las mezquitas a la llamada vespertina a la oración cuando golpeó el terremoto, a las 18.47 hora local (12.47 hora española).

"Las principales necesidades son personal médico, agua potable, alimentos, mantas, colchonetas, tiendas de campaña", ha enumerado el portavoz. La fuerza aérea indonesia ha enviado tres aviones a Lombok y Bali, la isla vecina donde el potente seísmo también dejó daños, con personal médico, alimentos y fármacos a bordo.

El fuerte terremoto, el segundo en dos semanas, ha motivado un éxodo de turistas. Miles de ellos abandonaron este lunes la dañada zona hotelera de Senggigi, en el noroeste de Lombok, con destino al aeropuerto para intentar lograr una plaza en los vuelos de salida. Aunque las líneas aéreas indonesias, Garuda Airlines, y otras compañías han anunciado que añadirán nuevos vuelos y el aeropuerto permanecerá operativo las 24 horas del día, las plazas disponibles están completas hasta el jueves.

Entre ellos se encuentran cerca de 200 españoles, según ha informado el consulado español en Indonesia, que irán saliendo gradualmente entre este lunes y el jueves. El consulado ha actualizado sus recomendaciones sobre la isla para desaconsejar los viajes a Lombok y a sus vecinas islas Gili por el momento.

Precisamente, estas islas, célebres entre los submarinistas por su fauna marina y la belleza de sus playas, están siendo objeto de evacuación después del terremoto y la subsiguiente alerta de tsunami, cancelada dos horas después. Un millar de turistas han podido abandonar ya de las tres islas —Gili Trawangan, Gili Meno y Gili Air— y varios centenares esperan a ser llevados al puerto de Bangsal, en el noroeste de Lombok, a partir de mañana martes. Un vídeo colgado por Sutopo en las redes sociales muestra a centenares de turistas agolpados en la playa a la espera de que algún barco pueda recogerlos.

"Turistas extranjeros esperan ser evacuados de Trawangan, Meno y Air. La capacidad limitada de los barcos hace que la evacuación sea gradual", ha dicho Sutopo. "Rogamos que sean pacientes, estamos intentando sacarles lo antes posible", ha indicado la agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia en su cuenta de Twitter.

La fuerte sacudida -"en once años no he vivido nada igual", confesaba a sus huéspedes el gerente francés de un hotel en Senggigi- ha venido seguido de más de 130 réplicas, que continuaban sintiéndose este lunes en el norte de la isla, incluido un sismo de magnitud 4 con epicentro al norte de Mataram, la capital de Lombok.

Indonesia se encuentra en el llamado "Anillo de Fuego del Pacífico", donde se concentra el 90% de la actividad sísmica del mundo. En esta zona también hay cerca de 130 volcanes activos, más que en ninguna otra área del mundo.