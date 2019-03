Derrumbe de escuela primaria deja más de 100 niños atrapados, en Nigeria

Abuja.- Una escuela primaria de tres pisos se derrumbó hoy en la sureña Lagos, Nigeria, y se presume que unos 100 niños están atrapados entre los escombros.

La situación en la escuela Baden, ubicada en el área de Ita Faji, en Lagos, es caótica con los equipos de búsqueda y la gente intentando rescatar a los niños con vida.

Voceros de las autoridades señalaron que hasta el momento no pueden dar una cifra de víctimas y que los equipos están trabajando en las labores de búsqueda y rescate.

BREAKING NEWS!!!

Ongoing rescue operations by the Lagos State Rescue Unit at the collapsed building at Ita-faji, Lagos Island. #LRU #LASG pic.twitter.com/LtW2pfxybT