Derroche de sensualidad

Las Vegas, Nevada.

Taylor Swift inauguró los Premios Billboard de la Música 2019 con la primera interpretación en vivo de "ME!", mientras que Madonna y Maluma interpretaron su colaboración en spanglish "Medellín, con una gran carga de sensualidad.

La mezcla del pop y el reggaetón se mostró cuando Madonna y Maluma subieron al escenario del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, donde enloquecieron al público y a sus compañeros músicos.

Así mismo Mariah Carey festejó su gran pasó en la música y deleitó al público con sus más grandes éxitos como 'A No No'. 'Always be my baby', 'Emotions', 'We Belong Together', 'Hero'.

Entre otros números musicales, estuvieron BTS con Halsey, Paula Abdul, los Jonas Brothers y Ciara entre otros.

Taylor Swift.

Jonas Brothers.

Mariah Carey.