 Derrocha sensualidad

Ciudad de México

Paty Cantú inicia el año a tambor batiente no sólo en la música, sino también con su sensualidad que ahora expuso para la revista Open.

La también actriz invadió con su belleza las pupilas de los caballeros al ser la portada de la revista en su edición de enero.

La cantautora tapatía está en su mejor momento, pues además está a punto de lanzar un disco/evento que ha preparado en los últimos años.

Paty Cantú aseguró que este 2018 será de los más fructíferos en su carrera, pues dará a conocer un material lleno de éxitos y grandes experiencias.

“Es una producción llena de colaboraciones inesperadas en la que salgo de mi zona de confort para enfrentarme a géneros y ritmos que no había abordado antes, mostrando que el riesgo y la aventura es el mejor camino al empoderamiento femenino a través de ‘#333’, álbum en el que cada canción va a llegar al público de una manera interactiva”.

En un comunicado aseguró que el haber trabajado junto a Juan Gabriel ha sido de las mejores experiencias de su vida.

Compartió que nada le gustaría más que sus temas pasaran a la historia como las del desaparecido “Divo de Juárez”.

“Todo compositor quiere eso. Las canciones son los secretos que mi alma necesita gritarle al mundo. Que tu música quede en la historia significa que seguirá acompañando a la gente. Es la vida eterna del músico y del artista”, expresó

CON NUEVO DISCO BAJO EL BRAZO

Después de la pausa que tomó del estudio de grabación, Paty Cantú regresa a la escena musical.

“Después de ‘Drama Queen En Vivo’ promoví intensamente tres canciones: una de ellas’, Valiente’, ha sido de las más exitosas de mi carrera. Me tocó ser una de las primeras artistas en Latinoamérica en empezar con el modelo del single by single. Con esa canción fue la primera vez que promocionaba mi música internacionalmente, llevándola a países como Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, España, Costa Rica. Un montón de lugares que abrieron la posibilidad de un nuevo show que a pesar de que conserva muchas canciones conocidas, trae un nuevo acercamiento en cuanto al showmanship. ‘Amor, amor, amor’ tomó otros siete meses de promoción porque también la llevamos a todos esos países al tiempo que hacía conciertos en México y otros lugares. Además de sumarme a giras maravillosas de compañeros como Alejandro Sanz en España y después hacer mis primeras presentaciones en ese país con mi música, lo cual fue súper emocionante”, dijo.

Con “Rompo contigo” fue algo parecido y aunque no fueron tres años completos, Paty Cantú siguió trabajando y haciendo shows.

“Justo por ese trabajo internacional y por los duetos con Juan Gabriel y la participación en ‘La Voz’ Ecuador y México (con Miguel Bosé y Ana Torroja), me tocó presentarme dos veces seguidas en Viña del Mar y fue increíble. Todo eso me puso a componer y me abrió mucho la curiosidad y el apetito, creando conscientemente el mejor material que he hecho en mi vida. Lo que sucedió en esos años de viajar, experimentar y crecer cultural y musicalmente hablando, contagiándome de grandes maestros que me abrieron las puertas de su amistad y su musicalidad, resultó en un disco donde cada tema es un sencillo, aterrizado en un concepto con el que queremos aventuramos a hacer un happening musical y audiovisual que se llama ‘#333’ que pronto verá la luz y en el que cada canción va a llegar al público de manera interactiva”.

DIARIO DE VIAJES

Por un lado, el nuevo disco será un referente a todas esas experiencias en un sentido musical como productora y como músico.

“Las letras reflejan historias muy reales y distintas, con mucha fuerza y fragilidad a la vez, pero siempre desde el punto de vista de una mujer. Aunque hay tantas colaboraciones con hombres, estamos poniéndonos en un lugar de iguales porque para mi eso es importante. Es parte de mi mensaje y siempre lo ha sido. ‘#Natural’ es una canción de fiesta, divertida, con una combinación de géneros que aunque la compuse con un cantante boricua y un productor colombiano, el punto de vista que domina es el de la mujer y para mi eso era importante, porque en la diversión también se puede tener un poquito de feminismo”.

PATY Cantú engalana la portada de Open en su edición de enero.