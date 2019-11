Derrocha INE en celulares

El Instituto Nacional Electoral (INE) adquirió 38 mil 979 teléfonos celulares para la recolección de datos que alimentaron el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en 2018 sin realizar un estudio adecuado sobre su rentabilidad, consideró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los equipos y la renta de datos móviles para el periodo comprendido entre el 9 de febrero al 15 de septiembre del año pasado iban a tener un costo de 114.4 millones de pesos; sin embargo, se hicieron dos convenios modificatorios y un contrato final de finiquito que aumentaron el precio a 131.9 millones de pesos.



"El 14 de diciembre de 2018, se llevó a cabo el convenio de finiquito al contrato y sus convenios modificatorios a entera satisfacción de las partes, en el que se estableció un pago adicional al proveedor por 9 millones 213.6 miles de pesos por el consumo adicional de datos (megabytes), así como la aplicación de deductivas a cargo del proveedor por 658.0 miles de pesos, los cuales serían descontados del referido pago", indicó la ASF.



La Auditoría señaló que el INE realizó una mala administración de los equipos debido a que no restringió el plan de datos y por lo tanto no controló el uso que le dieron los usuarios para acceder a redes sociales.



"Se identificó en el reporte de consumo mensual de datos del mes de julio de 2018, que fueron utilizadas las aplicaciones Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Plugger, entre otras (complementos), las cuales no fueron autorizadas por el instituto para los trabajos a realizar durante el proceso electoral, por lo que se carece de la evidencia que acredite la verificación de dichos reportes por parte del instituto, así como de la justificación del porqué dichos aplicativos no fueron bloqueados en la consola de administración", detalló.



La adquisición se hizo mediante una adjudicación directa a la empresa Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., sin que se justificara por qué se utilizó ese tipo de procedimiento ni por qué la opción de compra de los teléfonos era la más adecuada.