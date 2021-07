Derrapa e impacta tubo de contención

Los hechos ocurrieron a las 15:00 horas de ayer, a la altura del bulevar Las Fuentes con calle Pekín.

Trascendió que el conductor circulaba de oriente a poniente por la calle Pekín y al momento de llegar al bulevar Las Fuentes viró a su izquierda para incorporarse a esa arteria.

Pero como iba demasiado recio y había agua en el pavimento, se derrapó y perdió el control de la unidad.

Luego se impactó contra un tubo de contención que se encuentran protegiendo una vivienda.

Tras el impactó el conductor resultó ileso y no causó daños materiales, sin embargo, no se pudo retirar hasta que no acudió una grúa, ya que la unidad quedó atorada en el tubo de contención.