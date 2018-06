Derrama La Escondida agua a diez colonias

La Laguna La Escondida continúa derramando agua a poco más de diez colonias, sin que hasta el momento se pueda hacer algo para detener el afluente.

Vecinos de las colonias Azteca, Delicias, Ampliación Delicias y Almaguer, se encuentran solicitando que las autoridades correspondientes solucionen esta problemática.

"Ayer vinieron de la Comisión Nacional del Agua, dijeron que iban poner unas bombas, que iban a venir a ayudarnos para desfogar el agua, hasta ahora, seguimos esperando que vengan", aseguró Mauricio López.

Dijo que la problemática es grave en este sector pues la laguna sigue vertiendo agua y por ende, no bajará el nivel en las colonias.

"Todo está inundado, nos quedamos sin nada. El agua sigue saliendo y esto es cuento de nunca acabar, queremos que nos ayuden, al menos que vengan y nos digan qué van a hacer".

Manifestó que aunque algunos vecinos han sacado las pocas pertenencias útiles, muchos otros se quedaron sin lo más esencial como es la ropa.

"Sabemos que esto va a tardar, pero nos prometieron traer bombas para drenar el agua y es fecha que no vienen, el canal está lleno, ya no tiene capacidad y la laguna sigue derramando agua".

La Laguna La Escondida continúa derramando agua a poco más de diez colonias, sin que hasta el momento se pueda hacer algo para detener el afluente.

Vecinos de las colonias Azteca, Delicias, Ampliación Delicias y Almaguer, se encuentran solicitando que las autoridades correspondientes solucionen esta problemática.

"Ayer vinieron de la Comisión Nacional del Agua, dijeron que iban poner unas bombas, que iban a venir a ayudarnos para desfogar el agua, hasta ahora, seguimos esperando que vengan", aseguró Mauricio López.

Dijo que la problemática es grave en este sector pues la laguna sigue vertiendo agua y por ende, no bajará el nivel en las colonias.

"Todo está inundado, nos quedamos sin nada. El agua sigue saliendo y esto es cuento de nunca acabar, queremos que nos ayuden, al menos que vengan y nos digan qué van a hacer".

Manifestó que aunque algunos vecinos han sacado las pocas pertenencias útiles, muchos otros se quedaron sin lo más esencial como es la ropa.

"Sabemos que esto va a tardar, pero nos prometieron traer bombas para drenar el agua y es fecha que no vienen, el canal está lleno, ya no tiene capacidad y la laguna sigue derramando agua".