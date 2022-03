Derek Jeter se desvincula de los Marlines

Su objetivo — o el objetivo de los Marlins — al parecer cambió desde entonces.

Y el miembro del Salón de la Fama ya no forma parte de la organización, desvinculándose como su director ejecutivo y socio.

Jeter anunció sorpresivamente su salida de los Marlins el lunes, cuatro años y medio después de una gestión poco feliz, en la que no tuvo las satisfacciones de su época como jugador de los Yanquis.

"No seguiré como CEO ni como accionista", dijo Jeter en un comunicado difundido por un servicio de relaciones públicas, no por los Marlins. "Hace cinco años nos propusimos transformar la franquicia de los Marlins y yo, como CEO, me siento orgulloso de haber ofrecido mi nombre y mi reputación para hacer realidad nuestros planes. A fuerza de mucho trabajo, confianza y transparencia, transformamos todos los aspectos de la franquicia, reorganizamos el personal y desarrollamos un plan estratégico a largo plazo en busca del éxito".

Agregó, no obstante, que la visión actual del club "es distinta a la que me comprometí a impulsar".