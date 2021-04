Derbez vuelve a ser un "latin lover" en nueva serie de comedia

CIUDAD DE MÉXICO

Con el nombre de "Acapulco", la serie con capítulos de media hora de Apple, estará inspirada en la cinta "How to be a latin lover" ("Cómo ser un latin lover") que en 2017 protagonizó el propio Derbez y será producida para Apple por Lionsgate Television, 3Pas Studios y The Tannenbaum Company. La trama de "Acapulco" está ambientada en 1984 con Eugenio Derbez poniéndose de nuevo en la piel del mexicano "Maximo", cuyo sueño de trabajar en el resort más popular de Acapulco se hace realidad.