Derbez se une a serie de Amazon Prime

Eugenio Derbez regalará nuevas carcajadas gracias a su nuevo proyecto con Amazon Prime Video llamada LOL: Last One Laughing.



El actor, de 56 años, encabeza esta nueva serie original de Amazon Prime, en donde 10 famosos comediantes mexicanos se enfrentarán entre sí, lo cual se resumirá en una competencia para ganar un millón de pesos.



Derbez, quien también será el productor, anunció en un comunicado junto a la empresa que se unirá a la cuarta serie de Amazon Primer para México, y que será transmitida en más de 200 países y territorios.



"Last One Laughing es como nada que haya visto en comedia y es verdaderamente muy diferente a cualquier cosa que haya hecho para televisión en mi carrera. Estoy muy emocionado de mostrarle al mundo algo del sorprendente talento cómico que viene de mi país", dijo el comediante.



La serie tendrá seis episodios, donde se incluirá stand-up, personajes, improvisación y comedia física, entre otros, y es una adaptación de la serie Prime Original en Japón, Hitoshi Matsumoto Presents Documental.



Aunque aún no hay fecha de estreno, los miembros Prime podrán disfrutar la serie exclusivamente a través de la aplicación Amazon Prime Video para TV, dispositivo móvil y en línea.



"Estamos emocionados de estar trabajando con un actor y creador tan talentoso como Eugenio, quien continúa trayendo la atención global a la escena de comedia en México", comentó Pablo Lacoviello, jefe de contenido de Amazon Prime Video en Latinoamérica.