Derbez regresa a la televisión pero en EU

El actor mexicano Eugenio Derbez regresará a la televisión, pero ahora en Estados Unidos tras suscribir un acuerdo con Lionsgate y su compañía productora 3Pas Studios, anunciaron este día ambas partes.

En base al acuerdo, Derbez, quien recién estrenó en Estados Unidos la película "Overboard" y su socio Benjamin Odell crearán y producirán series de televsión en inglés y español para el estudio, pero no se precisó si actuará en las mismas.

El actor surgió en la televisión mexicana en donde hizo una carrera exitosa con programas como "XHDerbez" y "La familia Peluche", series que se retransmiten con gran aceptación en la cadena Univisión en Estados Unidos.

Las series para el grupo de televisión de Lionsgate, así como plataformas de transmisión, incluido su servicio Pantaya en idioma español, lanzado recientemente.

El acuerdo televisivo amplía la relación de Lionsgate con 3Pas, que ya incluía un acuerdo de primer largometraje con Lionsgate Pantelion Films.

Pantelion y MGM produjeron "Overboard", la nueva versión que contó con intercambio de género de los perosnajes de la cinta original y ahora protagonizado por Anna Faris y Derbez.

Además de "Overboard", Derbez ha protagonizado y producido "No se aceptan devoluciones", la película en español más taquillera lanzada en Estados Unidos y "Cómo ser un amante latino".

"Estamos encantados de poner en marcha esta nueva fase de nuestra relación con Lionsgate, un importante estudio de Hollywood que abarca la visión creativa de sus artistas y está comprometido con servir a las audiencias subatendidas, incluido el creciente mercado aculturizado de Latinx", dijeron Derbez y Odell en una declaración conjunta.

"Es genial trabajar con Paul (Presburger, CEO de Pantelion) y su equipo en Pantelion, y esperamos ampliar esa colaboración para suministrar servicios de transmisión y negocios de televisión de Lionsgate con contenido de calidad superior y emocionante para una diversidad espectro de audiencias", añadieron.

Derbez se presentó por primera vez al público de Estados Unidos durante los Oscar cuando presentó la canción original "Remember me", del filme "Coco".

El actor participó además en "Bajo la misma luna", "Jack and Jill", "Miracles from heaven" y "The nutcracker y the four realms", de Disney.