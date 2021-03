Derbez plantea sus dudas sobre vacuna a experto... y usuarios critican su cabello

Fue así como a través de sus cuentas en redes sociales, Derbez compartió la entrevista, donde le pregunta al experto sobre el proceso para recibir la vacuna anti-Covid en Estados Unidos, así como los beneficios y posibles efectos secundarios que esta pudiera presentar.

Durante la transmisión, el actor menciona su preocupación ante los diversos efectos secundarios a largo plazo que se puedan presentar después de aplicarse la vacuna, por lo que le pregunta al doctor:

"¿Puedo demandar a un fabricante?, porque los gobiernos en todo el mundo están tomando la responsabilidad, pero me refiero al fabricante, si hay un problema ¿puedo demandar a la gente que hizo la vacuna?, o si no puedo demandarlos ¿no les preocupa que vaya a perjudicar a la gente?".

A lo que el doctor le responde: "puedes demandar a quienes quieras, no hay garantía de ello, pero será un tribunal el que decida si te indemnizan o no". Y agregó que hasta el momento no han tenido problemas con la vacunas aprobadas.

Sin embargo, para muchos usuarios lo que más llamó la atención no fue el tema de la entrevista en sí. Más bien lo fue... su corte de cabello.

Incluso, la palabra Eugenio Derbez se volvió tendencia en Twitter hacia la tarde del viernes, y surgieron diversos memes hacia su corte "juvenil".

El comediante, quien confesó no estar seguro en aplicarse la vacuna contra Covid-19, concluyó que la vacuna es algo muy personal, pero no es que esté en contra de ella.

Aunque también tuvo que salir a contestar la burla hacia su corte de cabello, pero con el humor que le caracteriza.