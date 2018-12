Derbez ama las fiestas decembrinas

En las épocas decembrinas, existen dos tipos de personas, aquellos que aman la navidad y aquellos que la odian, Eugenio Derbez es de los primeros algo que dice a veces le da flojera a su esposa Alessandra Rosaldo.



Aunque algunas personas siempre tienen alguna historia buena o mala que contar acerca de estas épocas, Derbez comenta que para él siempre todo fue felicidad.



"A veces decir que tuviste momentos malos en tu infancia suena interesante, yo lo sé y me encantaría poder decir que también viví momentos complicados de pequeño, pero no fue así. Mi mujer dice que le doy flojera porque siempre digo tuve una infancia feliz, pero es que en verdad así fue. Cuando hago memoria sólo tengo recuerdos buenos de mi infancia, de mi madre, mis tíos", contó Derbez a EL UNIVERSAL.



En los últimos años, el actor y director ha demostrado que la unión en su familia es más que latente y aún cuando sus hijos son productos de distintas relaciones, todos hoy en día se llevan bien.



Para quien prestara su voz en la cinta animada del "El Grinch", la manera en la que ha tratado de educar a sus ya adultos hijos es la misma que le enseñó su madre, la fallecida actriz Silvia Derbez.



"Tuve la fortuna de que mi mamá siempre fue muy prodúcete y astuta para hacer que yo viviera en un mundo totalmente perfecto así ella tuviera problemas. Eso es algo que he tratado de hacer con todos mis hijos, hacer que sus primeros años sean lo más felices que se puedan", detalló.



Esto ha hecho pensar a Eugenio que aquellos que odian la navidad, se debe en gran parte a que de pequeños pudieron tener momentos complicados y eso hace que cada fin de año esos recuerdos regresen a ellos.



"La gente es que es odiosa con la navidad es porque en esta época tuvieron malos momentos, ya sea por divorcios, por la falta de alguno de sus padres o incluso alguna muerte o por evento traumático", dijo.



Ahora, Aitana, su pequeña hija, ha cambiado las prioridades del actor de 57 años de edad, y a pesar de que su faceta como productor y director de filmes de comedia sigue en crecimiento, él apuesta más por aquellos proyectos que estén enfocados en el mercado infantil.



"Curiosamente descubrí recientemente que había muchos proyectos que he hecho y que no le podría mostrar a mi hija, en parte porque no le interesarían y en segundo porque aunque he trabajado para la familia mi trabajo no era tan para niños. Ahora que tengo una niña me gusta más hacer películas infantiles y por eso me verán más en este tipo de proyectos aunque claro también haré otros más adultos, añadió.



Gozan esta época los Ochmann-Derbez



Y para dejar en claro que toda la familia se divierte en esta época invernal, Mauricio Ochmann subió a su cuenta de Instagram una imagen donde se le ve muy contento posando con su pequeña Kailani en un paisaje totalmente cubierto de nieve.



"Y en lo que mamá esquía nosotros posamos", escribió el esposo de la también actriz Aislinn Derbez, quien ya consiguió más de 380 mil me gusta en su cuenta.