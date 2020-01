Depuran nómina y ahorran 600 mp

Cd. Victoria, Tam.- Entre diciembre y enero fueron ahorrados cerca de 600 mil pesos en ajustes a la nómina del Comité Directivo Estatal del PRI Tamaulipas, asimismo, se tomarán medidas adicionales como la venta de vehículos propiedad del instituto político, y se implementarán cuotas para militantes y simpatizantes del Revolucionario Institucional.

Esto lo dio a conocer el presidente del Comité Directivo, Edgardo Melhem Salinas, "por muchos años no se había tenido unan situación tan complicada, simplemente de este mes de diciembre a este mes de enero se recibieron cerca de dos millones de pesos menos, una tercera parte, o menos de una tercera parte de los recursos que se recibían, y hemos tenido que hacer unos ajustes en el personal".

La reducción de sueldos solo habría afectado al personal de confianza de alto nivel, es decir, de subsecretarios hasta el presidente del CDE; "quiero dejar muy en claro que el personal de base prácticamente no se les tocó, pero los mandos de subsecretarios para arriba prácticamente las reducciones del sueldo fueron de entre el 40 y el 50 por ciento", además se ajustarán los horarios laborales de 8 a 15:30 horas para disminuir el consumo de energía eléctrica y los servicios propios de ese inmueble.

"Vamos a hacer la venta de vehículos ocho cilindros que se tenían como suburbans, y este tipo de vehículos que prácticamente ya no encajan en el esquema de austeridad que tenemos que aplicar en este año en el Comité Directivo", estas medidas se vendrían aplicando a partir del 15 de diciembre luego de que el político ríobravense tomase protesta como dirigente estatal del Revolucionario Institucional.

Asimismo, dio a conocer que en el corto plazo será creada una Comisión Estatal de Financiamiento la cual contará con trece sedes a lo largo del estado, a través de las cuales serán recaudados ingresos propios por concepto de cuotas, "no es fácil, no estábamos acostumbrados a pagar las cuotas en el partido pero tenemos que estar conscientes de la realidad, que se va a llevar algunos meses lo he dicho muy claro con algunos compañeros porque nos hemos tenido que apretar el cinturón todos, pero sí vamos a lograr estabilizar el tema financiero en un período de unos tres o cuatro meses".