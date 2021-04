Depresiva por vacuna

"La verdad me dio un poquito así como de tristeza, como que me dio depresión y me sirvió para componer algunos temas", expresó la cantante.

A pesar de los difíciles momentos, aclaró que los síntomas no le duraron mucho tiempo: "Pero ya a los tres días me sentí muy bien", aseguró la regia con una sonrisa en el rostro.

Trevi también agradeció a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram por sus mensajes, pues debido a la depresión se alejó algunas semanas de las redes sociales, "pero sigo bien y empoderada con mi nueva música... es lo que me da vitalidad", comentó.