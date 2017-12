Depresión estacional, enfermedad mental que requiere atención oportuna

Dormir ocho horas, no desvelarse, comer tres veces al día, hacer entre media hora y una hora de ejercicio diario, además de no beber y no usar drogas, son claves para evitar el estrés, y por ende la depresión estacional, afirmó el psiquiatra Enrique Chávez León.

El presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana explicó que la depresión, la depresión estacional o trastorno afectivo estacional, así como el trastorno bipolar y el trastorno del afecto forman parte de las enfermedades mentales que deben ser atendidas de manera oportuna y adecuada.

En entrevista para Notimex aseveró que la salud mental es fundamental para la salud integral de las personas, "es un elemento muy importante en la vida de las personas, no hay salud sin salud mental".

Refirió que los síntomas de depresión son: baja en el estado de ánimo o tristeza, desinterés en las actividades, problemas del sueño (insomnio), pensamientos negativos, falta de apetito, baja de energías, dificultad para concentrarse y ansiedad.

Respecto a la depresión estacional explicó que ésta afecta a hombres y mujeres por igual, sin embargo en ocasiones el nivel grave se presenta más en los varones, y el moderado en las mujeres. En México, la depresión afecta a aproximadamente 3.5 por ciento de la población y la estacional a 0.4 por ciento.

Chávez León detalló que los estresores son importantes para ocasionar las enfermedades mentales, la depresión y la experiencia de perder a familiares o perder sus bienes podrían contribuir negativamente en la salud mental.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es un trastorno mental frecuente y se estima que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo.

Este padecimiento es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma importante a la carga mundial de morbilidad; cada año se suicidan cerca de 800 mil personas, además de que es la segunda causa de fallecimientos en el grupo etario de 15 a 29 años de edad.

El también coordinador de Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac México añadió que en el país la prevalencia de suicidios ha aumentado en adolescentes desde 2015 por el consumo de drogas y alcohol, una de las principales adicciones.

Indicó que aunque se podría pensar que en invierno hay más suicidios, de acuerdo con estudios, las personas atentan más contra su vida en verano y son los hombres quienes buscan privarse de la vida.

Añadió que 3.5 por ciento de la población mexicana ha tenido en algún momento de su vida un episodio depresivo, lo que equivale a entre cinco y 10 casos por cada 100 mil habitantes, en tanto que más de la cuarta parte de la población padecerá alguna enfermedad mental, por lo que es necesario hacer más difusión de este tema.

En comparación, países de Asia y Europa tienen tasas más altas, mientras que en Estados Unidos, la tasa es de 15 por ciento, es decir, cinco veces más que en México, lo que se debe en parte al apoyo familiar y social que es más marcado en nuestro país.

En este sentido comentó que "en el país contamos con un importante apoyo familiar, que no lo tienen allá. La parte social y sociológica que nosotros tenemos hace que no haya tanta depresión en la ciudadanía, los jóvenes se casan y conviven con su familia y eso los protege de los estados emocionales".

Mientras que en Estados Unidos, comúnmente a los 18 años los jóvenes dejan sus hogares y suelen reunirse con la familia sólo en fechas especiales como el Día de Acción de Gracias. "La situación allá es de mayor exigencia y en México hay un poco más de apoyo, entre otros factores".

El especialista señaló que para combatir el problema se debe contar con recursos para atender de manera oportuna a las personas con problemas mentales, ya que de no tener atención apropiada los problemas mentales pueden tardar años e incluso décadas.

En ese sentido resaltó que asignar recursos para la salud en general y para la salud mental en particular, además de ampliar el número de médicos especializados, son algunos de los factores fundamentales para atender tanto el manejo de la depresión como de los comportamientos suicidas.

"La depresión requiere del diagnóstico inmediato y el tratamiento apropiado. Si una persona persiste con tristeza y el desinterés por más de dos semanas debe buscar ayuda porque puede tener un problema depresivo mayor", alertó.

Además una vida con menos estrés, tratamiento farmacológico y alguna forma de psicoterapia de apoyo son efectivos. Los médicos, sea cual sea su nivel de preparación de especialidad y los psiquiatras, pueden detectar el problema en pacientes, así como el apoyo psicosocial de familiares a personas allegadas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2016, el porcentaje de suicidios fue de 8.7 por ciento; en 2015 de 9.4 por ciento y en 2014 de 9.5 por ciento, respecto al total de muertes violentas, lo que representa un total de seis mil 370 suicidios el año pasado; seis mil 425 el antepasado y seis mil 337 hace tres años.

El psiquiatra adelantó que en enero se publicará el reportaje "Depresión invernal" en la revista Prescripción médica, que edita IMBIOMED, en la que también abordan diferentes temas de salud mental, drogas, tratamiento farmacológico del alcoholismo y depresión postraumática derivada de los sismos, entre otros.