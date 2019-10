Depositaron 80 mdp a magistrado: AMLO

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Magistrado Jorge Camero Ocampo fue suspendido por el Consejo de la Judicatura luego de que se detectó un depósito de 80 millones de pesos.

"Tengo entendido de que se trata de un depósito de 80 millones de pesos y, estas cosas, de ser ciertas, no se pueden tolerar, y por eso lo celebro, porque no sólo es limpiar de corrupción el Poder Ejecutivo, es limpiar el Poder Judicial, el Poder Legislativo, todo el Gobierno, de arroba para abajo, que no haya impunidad", dijo.

Ayer, durante la conferencia de prensa en la que se anunció la suspensión del Magistrado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, no hizo referencia a ningún depósito.

El Ministro informó que se había aplicado la suspensión a Camero Ocampo para que sea investigado como parte de una presunta red de corrupción.

El Magistrado investigado es uno de los tres encargados de revisar las suspensiones contra el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Este viernes, López Obrador hizo dos referencias al tema.

La primera, al ser cuestionado sobre la decisión del Poder Judicial de emprender una lucha contra la corrupción.

La segunda, cuando advirtió que, aún cuando los funcionarios tienen derecho a una defensa, están obligados a dejar sus cargos cuando son investigados por la presunta comisión de un delito.

"Si hay indicios de corrupción no se puede estar en el cargo; mientras se hace la investigación, para afuera", expresó.

"Y es difícil acumular dinero si se trabaja honestamente en el servicio público. Miren cuánto gana el Presidente de la República: 108 mil pesos, al año un millón 200 -1 millón 500 mil con el aguinaldo-, eso si no gastara yo en nada (...) en seis años -que no son seis, son menos- son 10 millones, para 80 (millones) son 10 veces más, ahí sí que ¿de dónde?; y hay otros que no son de 80, que son de mucho más".