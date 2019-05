Deposita Herrera su esperanza en Nicolás Castillo

Cd. de México.

Miguel Herrera, DT del América, pondrá todas sus esperanzas en Nicolás Castillo para remontar en la serie de Semifinales del Clausura 2019 ante León.

Pese a que el delantero chileno vive uno de sus peores momentos futbolísticos desde que regresó a México, Herrera le dio su voto de confianza para que sea él quien comande al equipo en el ataque, uno que necesita dos goles para remontar el 1-0 que consiguieron los esmeraldas en la ida.



"Lo de Nico, desafortunadamente no está fino, pero generó ocasiones de gol y le hicieron cuatro o cinco fouls dentro del área. El muchacho se está moviendo bien, desafortunadamente va por la situación del gol, sabemos que es un delantero que puede explotar en cualquier momento y hacer dos o tres goles por partido. Así que seguiremos confiando en él", dijo "El Piojo".



El ataque del América pasa por un momento complicado. Castillo apenas suma 5 goles en 13 juegos, mientras que Roger Martínez tiene 5 tantos en 14 partidos, y Henry Martín tiene el peor registro con 4 anotaciones en 17 duelos.



"Vamos a salir a buscar el gol, pero con la consciencia de no recibir otro en contra porque tenemos enfrente a un rival que es muy inteligente. Aquí tienes que tratar de ser el que pegue primero, tenemos que ser inteligentes, sensatos, y si tenemos que arriesgar, entonces iremos con todo.



"El jueves en la noche nos pegó mucho el resultado por todo lo que hicimos en la cancha. Pero con el paso del tiempo vi muy bien a los muchachos", explicó.



Para el duelo de mañana en el Nou Camp, Herrera repetirá el once titular que utilizó en la ida, con el plus de que Edson Álvarez podría salir a la banca, tras recuperarse de una lesión.