Reynosenses vuelven con 3er. lugar Nacional

Reynosa estuvo muy bien representando por Zoe Saldaña y Montserrat Durán, orgullosamente de la colonia Rancho Grande, quienes formaron parte de la Selección de Tamaulipas en el Torneo Nacional de Softbol categoría U12.

El conjunto tamaulipeco, en ´top 3´ nacional.

La justa se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo Léon de donde el conjunto tamaulipeco regresó con el tercer lugar destacando los seis triunfos consecutivos cayendo sólo en semifinales para colocarse en el ´top 3´ nacional.



