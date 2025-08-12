Deportes

Reynosenses vuelven con 3er. lugar Nacional

Reynosa estuvo muy bien representando por Zoe Saldaña y Montserrat Durán
  • Por: Alberto Gamboa
  • 12 / Agosto / 2025 -
Zoe Saldaña y Montserrat Durán, orgullo reynosense.

Reynosa estuvo muy bien representando por Zoe Saldaña y Montserrat Durán, orgullosamente de la colonia Rancho Grande, quienes formaron parte de la Selección de Tamaulipas en el Torneo Nacional de Softbol categoría U12.

El conjunto tamaulipeco, en ´top 3´ nacional.

La justa se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo Léon de donde el conjunto tamaulipeco regresó con el tercer lugar destacando los seis triunfos consecutivos cayendo sólo en semifinales para colocarse en el ´top 3´ nacional.


