Garantía de espectáculo

El Zarzy Tiger más espectacular es lo que pueden esperar los aficionados a la lucha libre en este año 2026 que recién comienza. El heredero de una de las dinastías más respetadas de Reynosa está listo para mostrar una mejor versión, ya que se debe al público y por ellos literalmente arriesga la vida en cada lance.

"Quiero darles una nueva imagen, disciplinarme más, dar más de mi, esta gente que viene a vernos se merece lo mejor, hay que dejar todo arriba del cuadrilátero, esto va para todos los luchadores, la gente paga un boleto para venir a vernos y ya se la saben ¡el chiste es caer gordo! ...", expresó el enmascarado que en este 2026 cumplirá 17 años de trayectoria en el deporte de los costalazos.

Gracias a su estilo único y también a sus ocurrencias nunca pasa desapercibido. La energía que pone en el ring contagia a la afición y lucha con la misma entrega sin importar el rival, ya sea hombre, mujer o exótico.

Uno de sus objetivos para ese año es tener más luchas fuera de Reynosa y también quiere un reto contra uno de los rudos del momento.

"Si Dios quiere nos vamos a Monterrey y nos vamos a traer dos campeonatos de parejas con mi hermano Hyper, espero seguir luchando en el Valle de Texas, fíjate que tengo ganas de una rivalidad y me gustaría enfrentarme al Único Junior", comentó.

Por último, dijo que la dinastía Zarzy está en buenas manos y faltan algunas sorpresas.

"Estamos los cuatro todavía luchando, Sweety, Lady Zarzy, Halcón Negro y si Dios quiere viene también el Hijo del Halcón Negro, la familia sigue adelante", finalizó.



