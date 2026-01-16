Apalea Yankees a los Compis

Los Yankees protagonizaron largo desfile de nueve carreras en la quinta entrada para apalear por la vía de la misericordia a los Compis por holgada pizarra de 21-10, siendo de esta forma clasificarse a la final del playoff de la Liga Burocrática de Softbol.

¿Cómo ocurrió el desfile de carreras de los Yankees?

Desde la mismísima primera entrada los Yankees inauguraron el marcador por conducto de Brayan Martínez al encargarse de limpiar las almohadillas con largo cuadrangular, tomar ventaja de cuatro carreras que nunca perdieron. Durante el tercer episodio agregaron dos más a la cuenta por conducto del parador en corto de Martínez, que nuevamente sacó la pelota del diamante Pedro Guajardo. El line up de los Yankees se mantuvo con mucha actividad en la parte alta del quinto episodio al momento que desplegaron doblete de Samuel Álvarez, cuadrangular de Emmanuel Cruz y triple de José Márquez.

Detalles del triunfo de los Yankees sobre los Compis

Por su parte el lanzador Alfredo Vázquez no tuvo mayores problemas para quedarse con el triunfo al redondear tres donas en cinco episodios que estuvo en el centro del diamante.