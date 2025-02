¡Huele a beisbol! Regresa el Rey de los Deportes a Reynosa

¡Reynosa sí tendrá beisbol profesional! ... Al menos así lo ve la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo dio por hecho en un video que publicó el Gobierno de Tamaulipas a través de sus redes sociales. Tremenda sorpresa se llevaron los aficionados al Rey de los Deportes y la ciudadanía en general, luego de ver y escuchar a la máxima autoridad de este país.

La Presidenta de México, @Claudiashein, confirmó el regreso del béisbol profesional a #Reynosa y felicitó al Gobernador, @Dr_AVillarreal por este esfuerzo tan importante en una ciudad tan beisbolera. pic.twitter.com/XcBYZbUlLw — El Mañana de Reynosa (@elmananarey) February 1, 2025

"Hay que festejar que está regresando el beisbol profesional a Reynosa. Le mando muchas felicitaciones al doctor Américo Villarreal por este esfuerzo tan importante que está haciendo en una ciudad tan beisbolera como Reynosa", comenta en el video que dura 17 segundos. Algunos portales de noticias deportivas comenzaron a especular sobre qué equipo se mudaría a esta frontera, incluso abriendo la posibilidad de que sea en la temporada 2025, que arrancará en abril.

Usuarios de Facebook comenzaron a mencionar a los equipos que han sonado para llegar a Reynosa, como Durango, Tigres de Quintana Roo y los Rieleros de Aguascalientes.

Apenas el miércoles, el gobernador Américo Villarreal visitó el parque Adolfo López Mateos para ver los trabajos de remodelación y sostuvo una reunión privada con empresarios del Grupo Burgos, quienes tienen el comodato del inmueble y buscan adquirir una franquicia de la Liga Mexicana de Beisbol.

La LMB tiene pendiente una asamblea donde podrían dar por hecho dicha información o, de lo contrario, darle carpetazo al tema.





¿SE UNIRÁN JORGE CANTÚ Y JAIME GARCÍA?

Anteriormente, de visita en Reynosa, los peloteros reynosenses y ex ligamayoristas Jorge Cantú y Jaime García, dejaron ver su interés por unir su talento para traer de regreso el beisbol a Reynosa. "Reynosa es una gran plaza de beisbol, a mí siempre me ha dolido un poquito y lo digo con bastante sinceridad que no haya beisbol profesional, pero si las cosas se dan para ser gerente de los Broncos, ¿por qué no? ésta es mi tierra, claro que sí" externó Cantú. Jaime García dijo: "Si a Jorge le interesa, entonces es una plática que tendría con él, pero ahorita hay que aprovechar a Jorge que venga más seguido, que estemos motivando a los chavos y tener la conversación para ver la posibilidad de traer un equipo y yo estaría encantado". Sería muy bueno que estos dos peloteros históricos de Reynosa se unieran al proyecto que regresaría al rey de los deportes a nuestra ciudad fronteriza.