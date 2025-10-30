Voleibolistas se enfrentan en la etapa de conducción

El Polideportivo abrió sus puertas para recibir una larga y emocionante jornada de partidos de voleibol de sala (varonil y femenil) correspondientes a la etapa de conducción, rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica.

Fue el primer paso y los ganadores avanzaron a la etapa Municipal donde el nivel será más alto. Participaron alumnos de diferentes planteles educativos, quienes dejaron todo en la cancha por defender la camiseta de su institución.



