Voleibolistas se enfrentan en la etapa de conducción

El Polideportivo abrió sus puertas para recibir una larga y emocionante jornada de partidos de voleibol de sala
  • Por: Alberto Gamboa
  • 30 / Octubre / 2025 -
Alumnos lo dejaron todo en la cancha.

El Polideportivo abrió sus puertas para recibir una larga y emocionante jornada de partidos de voleibol de sala (varonil y femenil) correspondientes a la etapa de conducción, rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica. 

Fue el primer paso y los ganadores avanzaron a la etapa Municipal donde el nivel será más alto. Participaron alumnos de diferentes planteles educativos, quienes dejaron todo en la cancha por defender la camiseta de su institución.


