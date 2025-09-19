El grito de ¡viva el voleibol! se escuchó en la cancha "Teresita", donde en plenos festejos patrios se llevó a cabo la inauguración del Torneo número 142 de la Liga Municipal de Voleibol.

A reventar lució el legendario recinto deportivo, donde se hicieron presentes la mayoría de los 85 equipos que están participando, 44 en la rama femenil, 24 en la rama varonil y 17 en la modalidad mixto.

El protocolo estuvo dirigido por el profesor Santos Gómez, quien es el alma de esta liga y de este deporte en la ciudad. Lo acompañaron el regidor de la Comisión de Deportes, Joaquín Ramírez, Ricardo Santos, en representación del Instituto Municipal del Deporte y Marino Flores, secretario de la liga.

El juramento deportivo estuvo a cargo de Dulce Mendoza Sobrevilla, jugadora del equipo Bulldogs. Como parte de la ceremonia se realizó la premiación a los mejores equipos del torneo pasado.

El Club Elite arrasó con la categoría Primera Fuerza Femenil. En Segunda Fuerza Femenil el primer lugar fue para las Ángeles Fiushas. En la categoría Primera Fuerza Varonil el sitio de honor fue para Horus, mientras que los Jurasicos triunfaron en la Segunda Fuerza.

Los Cupidos se coronaron en la categoría Mixto Primera Fuerza y Titanes hicieron lo propio en Mixto Segunda Fuerza.

El profe Santos Gómez sigue fomentando el voleibol en la legendaria cancha Teresita.