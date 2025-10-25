Avanzan Búfalos en voleibol varonil

En actividad del voleibol de sala varonil los Búfalos de la Unidad Reynosa Aztlán dieron el primer paso en los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte, tras dejar en el camino a los equipos de Bulldogs de Río Bravo (25-22 y 25-20) y Bravos Reynosa Rodhe (25-14 y 25-8).

De esta forma la manada rojiblanca avanzó a la siguiente etapa donde se medirán ante los ganadores de Nuevo Laredo y Matamoros.

El objetivo, como cada año, es llegar hasta la etapa Estatal donde lucharán por representar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas a nivel nacional.