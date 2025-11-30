Avanzan Búfalos al Interzonas en voleibol

Los Búfalos UAMRA de voleibol regresaron a casa con el boleto a la etapa Interzonas en sus manos, tras conquistar en Matamoros la eliminatoria regional de los Juegos Interfacultades UAT 2025.

Los universitarios de Reynosa ganaron sus dos compromisos y representarán con mucho orgullo a la Zona Norte.

La manada de la Unidad Académica Reynosa Aztlán venció en dos sets (25-17 y 25-14) a los anfitriones (Matamoros) y sellaron el pase con la victoria sobre Nuevo Laredo, también en dos sets (25-21 y 25-12).

Los elementos que lograron este importante paso son; Jair Perales, Daniel Lara, Juan Rebollar, Juan Ceja, Ángel Martínez, Jorge Cienfuegos, Javier Ruíz, Sergio Quintana, Christian Tijerina, Martín Martínez, Luis Aguilera y Alejandro Velázquez.

Ha sido un gran trabajo de los entrenadores Ivonne López y Luis Solla, quienes se encuentran analizando a los jugadores que elegirán como refuerzos.