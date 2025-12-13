Avanza Reynosa en el voleibol

En esta frontera se llevó a cabo la Etapa Regional de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2025-2026 en la disciplina de voleibol donde participaron las delegaciones de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa.

La cancha Teresita Treviño fue escenario de los encuentros. En la rama femenil, el representativo de Matamoros obtuvo la victoria y aseguró su boleto a la Etapa Estatal.

En la rama varonil, el equipo de casa, representado de gran forma por el Colegio Mexicano, logró su clasificación al Estatal, que se llevará a cabo en Ciudad Victoria durante el mes de marzo del próximo año.







