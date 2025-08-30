Invitan a torneo de voleibol playero

La Liga Municipal de Voleibol Reynosa lanzó la convocatoria para su próximo torneo de voleibol de playa que comenzará a partir de este domingo 31 de agosto en la cancha alterna "Teresita Treviño Manso".

Anteriormente ya se habían jugado torneos de voleibol playero en esta cancha así que han decidido revivirla con las categorías Infantil, Juvenil y Libre en ambas ramas (varonil y femenil), además del torneo Libre Mixto. Para mayores informes acudir a las juntas oficiales que se realizan todos los jueves a las 19:30 horas en la cancha "Teresita".