Siguen con eliminatorias de voleibol

Alumnos de nivel secundaria continúan participando en las eliminatorias de los Juegos Deportivos Escolares en su etapa de conducción. El voleibol es una de las disciplinas que mayor participación tiene tanto en la rama femenil como en la varonil.

Los maestros de educación física pusieron manos a la obra y se han visto partidos muy emocionantes en la cancha del Polideportivo que se ha convertido en la sede principal.

Desde hace varios años Reynosa es potencia en la zona norte tanto a nivel escolar como en procesos rumbo a la Olimpiada Nacional. Los equipos ganadores avanzarán a la siguiente etapa donde se podrán reforzar para luego representar a Reynosa.