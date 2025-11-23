Buen desempeño en las eliminatorias de voleibol

Muy emocionantes resultaron todos los partidos en las eliminatorias locales de voleibol rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Tanto en la cancha del Polideportivo como en la Teresita Treviño se registró actividad para definir a los equipos que representarán a Reynosa en la siguiente etapa ya sea regional o estatal.

En la rama femenil participaron las Troyanas, Angeles, Coyotas, Reynosa Jrs y Club Elite. En la rama varonil se dieron cita los Coyotes, Selección IMD, Halcones, Jicotes, Asiles y Cobat 22.

La mayoría de los jugadores que participaron cuentan con experiencia en eventos nacionales así que la ciudad estará muy bien representada.

El objetivo es triunfar en la etapa estatal para ganarse el derecho de representar a Tamaulipas en el nacional.