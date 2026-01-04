¡Conquistan el gallardete!

Con oportunos ataques de cuatro y seis carreras en la cuarta y sexta entrada, respectivamente, Viveros Glass logró imponerse tranquilamente 14-5 a Deportivo Hannah para alzarse con el campeonato del Torneo de Softbol Aztlán, de la modalidad ¨Bola Templada¨.

Por espacio tres episodios completos el juego se mantuvo apretado al estar igualado 4-4 y todo apuntaba que podía estar así en los rollos reglamentarios, pero el momento clave sucedió en la parte baja del cuarto inning cuando la artillería de Viveros Glass dio el primer aviso con los imparables espalda con espalda que salieron de Jorge Rivera, Antonio González y Carlos Garza, mientras Raúl Salazar con sencillo puso el marcador 8-4.

Deportivo Hannah ya no tuvo capacidad de reacción al irse en blanco en la alta del quinto acto y eso le abrió completamente la puerta a Viveros Glass para que en la sexta tanda finiquitarán las acciones con seguidilla de inatrapables que salieron de los bates de Carlos Garza, Alexis Gutiérrez, Salazar, Osvaldo Castro, Allan Wilburn y José Pinales para agregar seis más a la cuenta.

Por su parte el lanzador abridor de Salazar tuvo tremenda actuación en la placa del campo Aztlán al mantener completamente controlados a sus rivales por espacio de siete entradas completas en la que solamente permitió cinco anotaciones, siete hits, otorgó cinco pasaportes y recetó un ponche, números que lo condujeron en salir con la victoria y llevar a su equipo en obtener el gallardete.

