¡Viva México, viva Marcelo!

El grito de ¡Viva México! se escuchó en Taiwán gracias a la sobresaliente actuación de Marcelo Martínez, quién consiguió su décimo segundo triunfo de la temporada en la CPBL, para guiar a la victoria a los Rakuten Monkeys por pizarra de 7-4 sobre los Wei Chuan Dragons.

El lanzador reynosense permitió una sola carrera en seis episodios de trabajo, recetó par de chocolates y fue nombrado el Jugador Más Valioso del encuentro (MVP).

El gran momento del zurdo tamaulipeco lo avalan las estadísticas, pues por ahora comparte el liderato en el departamento de triunfos con récord de 12-7, igualado con Bradin Hagens de los TSG Hawks. Marcelo se mantiene en el sexto puesto de efectividad con 2.52.



