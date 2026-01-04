Deportes

Guerreros anuncian visorias en la región

Un nueva oportunidad se presenta para los jóvenes futbolistas de esta frontera y de la región
  • Por: Alberto Gamboa
  • 04 / Enero / 2026 -
  • COMPARTIR
Guerreros anuncian visorias en la región

Los Guerreros Reynosa FC buscan jugadores locales para reforzar su plantel en la segunda vuelta del torneo.

Un nueva oportunidad se presenta para los jóvenes futbolistas de esta frontera y de la región, pues el equipo Guerreros Reynosa FC que participa en la Tercera División Profesional (Liga TDP MX) llevará a cabo visorias gratuitas para los jugadores pertenecientes a las categorías 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. 

Los interesados deberán presentarse los días 4 (domingo) y 5 (lunes) de enero en la cancha del Centro de Alto Rendimiento "Prof. Miguel Smer Verdín" ubicado en la Colonia Puerta Grande en punto de las 9:30 horas. 

Los Guerreros buscan talento de casa y los elegidos serán registrados para jugar la segunda vuelta del torneo que inicia la próxima semana. Los jugadores deberán presentarse con ropa deportiva de color blanco. 

EL MAÑANA RECOMIENDA