Guerreros anuncian visorias en la región

Un nueva oportunidad se presenta para los jóvenes futbolistas de esta frontera y de la región, pues el equipo Guerreros Reynosa FC que participa en la Tercera División Profesional (Liga TDP MX) llevará a cabo visorias gratuitas para los jugadores pertenecientes a las categorías 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Los interesados deberán presentarse los días 4 (domingo) y 5 (lunes) de enero en la cancha del Centro de Alto Rendimiento "Prof. Miguel Smer Verdín" ubicado en la Colonia Puerta Grande en punto de las 9:30 horas.

Los Guerreros buscan talento de casa y los elegidos serán registrados para jugar la segunda vuelta del torneo que inicia la próxima semana. Los jugadores deberán presentarse con ropa deportiva de color blanco.