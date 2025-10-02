Tuzos y Pedro Pedraza afinan detalles para visitar al Necaxa

Los Tuzos del Pachuca con el reynosense Pedro Pedraza están afinando detalles para visitar este viernes al Necaxa en la jornada 12 de la Liga Mx.

El mediocampista fronterizo sigue sumando minutos como titular en el esquema del técnico Jaime Lozano.

Pedro es el único futbolista de Reynosa que ha tenido regularidad en el presente torneo dentro del máximo circuito.

El Pachuca viene de vencer en casa 2-1 al Atlético San Luis y suman 17 puntos en el octavo lugar de la tabla.