Le pegan Vikingas a Diablas

Cuando todo apuntaba que las Vikingas iban en dirección a una derrota segura, inesperadamente realizaron largo ataque de siete carreras para superar cerradamente 17-16 a las Diablas, dentro de las acciones en la Liga Veteranos de Softbol Femenil.

Las bateadoras de las Vikingas despertaron a la hora cero para descifrarle todos los envíos a Monserrat Treviño, que termino por cargar el descalabro, al recibir dolorosa embestida.

Las Vikingas dieron el grito de guerra por conducto de Ana María Ávila y Liza Martínez al pegar de 5-3, respectivamente, mientras Priscila Treviño conectó par de imparables en cinco turnos legales para colaborar con el triunfo.

Aunque en la mayor parte del duelo Vicky Pérez atravesó por situaciones complicadas logró ser rescatada por su ofensiva para salir bien librada del diamante y de esta manera mantenerse en la senda de la victoria.







